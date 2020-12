Jochem Myjer loopt in 39 uur van Leiden naar Texel

Deze pelgrimstocht heeft hij naar eigen zeggen om verschillende redenen gemaakt. „Ik ging lopen omdat ik zo van de Nederlandse natuur hou. Waarom de hele wereld afreizen terwijl er nog zoveel magische schatten in Nederland te ontdekken zijn.”

De 43-jarige grappenmaker wilde de wandeling ook maken ’om nog een paar dingen in het koppie op een rijtje te krijgen’, zegt hij op Instagram. Hij legde de bijna 39 uur durende tocht grotendeels in zijn eentje af. De laatste dagen werd hij vergezeld door zijn vriend en manager Robert-Jan Veen.

Op Instagram deelt Myjer een collage van foto’s van zichzelf tijdens de wandeling met onder meer een foto van een pauze in een duinlandschap en van hemzelf in zijn zwembroek na een duik in de zee. „Op het laatst een heerlijke duik gemaakt in de zee”, schrijft hij. „Heerlijk. Koppie leeg. En ik stroom even over van geluk van zoveel eenvoud.”