Jarige Pamela pleit voor vrijheid zeedieren

Om die reden liet Pamela zich naakt in een badkuip fotograferen voor een nieuwe campagne van dierenrechtenorganisatie PETA. Met de campagne hoopt de organisatie aan te tonen hoe klein de gemiddelde bassins van gevangen orka's en dolfijnen zijn en pretparken aan te sporen de dieren vrij te laten of over te brengen naar zeereservaten.

De blondine zet zich vaak in voor dierenrechten. Zo schreef ze eerder dit jaar nog een open brief aan de Russische president Vladimir Poetin voor het vrijlaten van walvissen die gevangen werden gehouden in een soort gevangenis in zee. Met succes, want vorige maand kwamen de eerste orka's en witte dolfijnen vrij.