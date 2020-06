Jan Boskamp over toekomst VI: ’Ik vrees dat het over is’

De speciale aflevering van Veronica Inside die in het teken stond van racisme moest leiden tot verbinding, maar zorgde er juist voor dat Johan Derksen en René van der Gijp niets meer te maken willen hebben met presentator Wilfred Genee.

,,Ik vrees dat het over is”, vertelt Boskamp aan Het Laatste Nieuws. „Dit is niet gespeeld, hoor. Ik heb al veel ruzietjes meegemaakt, want meestal zit ik er middenin, maar dit is ongezien. Die drie zijn niet de beste vrienden, maar ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ik denk niet dat ze nog samen op vakantie zullen gaan.”

Boskamp denkt dat er te veel is gebeurd om nog door te gaan. ,,Maandag is normaal gesproken hun laatste show van het seizoen, maar er is mij nog niets gevraagd naar volgend jaar toe. Met de coronatoestanden zat ik er de laatste tijd minder.”