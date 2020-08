Actrice Alyssa Milano toont haaruitval ’als gevolg van corona’

In haar badjas, met een borstel in haar hand, spreekt Alyssa haar volgers op Twitter toe: „Hoi allemaal, ik wilde jullie de hoeveelheid haren laten zien die uit mijn hoofd komt, als gevolg van Covid. Zoals jullie kunnen zien is mijn borstel haarvrij.” Vervolgens kamt de Hollywoodster een minuut lang haar haren, waarna ze de borstel opnieuw toont. „Eén kambeurt... dit is het resultaat van Covid-19. Draag verdomme een masker.”

De 47-jarige actrice deelde donderdag een foto waarop ze te zien is aan een ventilator. „Zo lag ik er op 2 april bij, nadat ik me al twee weken superslecht voelde. Ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld. Alles deed pijn. Het was alsof er een olifant op mijn borstkas zat. Ik kon nauwelijks ademen en kon geen eten binnenhouden. In twee weken viel ik 4 kilo af. Ik was compleet in de war en had hevige hoofdpijn. Ik had alle symptomen van Covid-19, maar de twee testen die ik daarvoor deed vielen negatief uit”, aldus Alyssa.

Hoax

De actrice bleef zich slecht voelen en deed nog een aantal testen. „Ik deed de anti-stoffentest, waarna ik me iets beter voelde. Ook die test kwam negatief terug. Nadat ik me inmiddels al ruim vier maanden niet oké voelde, besloot ik nog een keer door de mallemolen te gaan. Waaruit bleek dat ik toch positief getest werd Covid-19. Hiermee wil ik jullie alleen maar laten weten dat dit virus géén hoax is. Dit is bloedserieus. Ik had het gevoel dat ik doodging, zo heftig waren de symptomen.”

„Nu ik genezen ben van het virus, doneer ik mijn plasma aan de wetenschap in de hoop dat daardoor wellicht een leven gered kan worden. Nogmaals, ik kon helemaal niets meer toen ik ziek was. Mijn lichaam was verdoofd en deed tegelijkertijd enorm veel pijn. Zorg goed voor jezelf en anderen. Draag een mondkapje, houd afstand en was je handen. Alsjeblieft.”