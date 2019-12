Kerstkanonnen

Toch kan er nog meer bij, blijkbaar.

In het geval van George Michael is daar iets minder van te vinden, aangezien de eind 2016 op Eerste Kerstdag overleden Brit zelf geen controle meer heeft op wat er uit zijn naam uitgebracht wordt. Officieel is de soundtrack behorend bij de film Last Christmas ook helemaal geen kerstalbum, hoewel het dankzij het titelnummer onmogelijk is nog ergens anders aan te denken.

George Michael (l.) en Andrew Ridgeley van WHAM! in ’Last Christmas’, dat dankzij de gelijknamige bioscoopfilm populairder is dan ooit.

Het interessantste aan dit verzamelalbum is het niet eerder uitgebrachte nummer This is how (we want you to get high), al komt het uiteraard niet in de buurt van zijn écht grote hits.

Jubileumeditie Merry Christmas

Mariah Carey zou zichzelf niet zijn als ze ook dit jaar probeert een extra slaatje te slaan uit haar Kerstheerschappij. De 25-jarige jubileumeditie van haar plaat Merry Christmas uit 1994 mag nog zoveel bonusmateriaal bevatten, het is bij lange na niet voldoende om de goedkope bijsmaak te verdoezelen. Aan de andere kant geven we het de Amerikaanse diva te doen, al een kwart eeuw te moeten concurreren met zichzelf.