Sabine van eerste Big Brother gaat ’schokkend’ boek schrijven

Sabine was met ’Big Brother-Ruud’ te gast om terug te blikken op het programma, dat twintig jaar geleden van start ging. In Big Brother werd een groep onbekende Nederlanders opgesloten in een huis en 24 uur per dag met camera’s gevolgd. „Ik ben een boek aan het schrijven over de periode ná Big Brother”, vertelde Sabine, die haar verhalen ’schokkend’ noemt. „Mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurd is nadat wij het huis verlieten.”

Ook Ruud beaamde in de show van Beau dat het na de roem van Big Brother „alleen maar naar beneden kon gaan.” Eerder deed de man die bekend werd met zijn oneliner ’effe knuffelen’ al uit de doeken dat hij na zijn deelname aan het programma een zware periode kende. Zijn relatie ging uit en hij mocht zijn dochtertje enige tijd niet meer zien.

Sabine meldde in de show dat het de bedoeling is dat het boek aan het eind van het jaar klaar is.