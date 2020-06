Caroline van Eeden voor de derde keer oma

„Hoe ongelooflijk blij en dankbaar ben ik dat mijn prachtige kleindochter Philou Coco is geboren”, schrijft ze op Instagram.

Op het platform deelt Caroline een korte video van haar pasgeboren kleindochter.

Het is de eerste kleindochter voor Caroline. Daar hoopte ze stiekem ook op, want ze heeft zelf drie zonen en twee kleinzoons. „Ze zijn me allemaal even lief, maar ik heb nu twee kleinzoons, dus het zou wel heel leuk als het een meisje zou worden”, vertelde de voormalig huisvriendin van de familie Meiland onlangs aan Shownieuws.