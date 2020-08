Acteur Raymi Sambo voor de rechter vanwege zware mishandeling vrouw

Sambo had tijdens nieuwjaarsnacht in Amsterdam een vrouw flink toegetakeld. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding en een gebroken neus op. „De officier van justitie heeft besloten de verdachte te dagvaarden voor zware mishandeling, dan wel mishandeling. Dit betekent dat de verdachte voor de rechter moet komen”, zegt een woordvoerder van het OM tegen Shownieuws. „Van een schikking is geen sprake, omdat de officier van justitie de feiten te ernstig vindt en deze dus aan de rechter wil voorleggen.”

De rechtszaak tegen de acteur vindt plaats op 9 september. Advocaat van het slachtoffer, Sébas Diekstra, laat aan het SBS6-programma weten: „Het is goed dat er nu eindelijk een zitting gepland is bij de strafrechter. Mijn cliënte wil daar zeker bij aanwezig zijn. Zij is voornemens tijdens die zitting zelf te vertellen hoe ernstig de gevolgen van het geweld voor haar zijn geweest.”

’2020 leuk beginnen’

Het slachtoffer liet destijds aan De Telegraaf weten dat het in eerste instantie een ’gewone, gezellige oudejaarsnacht’ was. Ze zat buiten te praten met een vriend die met Sambo was meegekomen. „Die werd op een gegeven moment aangesproken door Raymi Sambo, die naar huis wilde. Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef, het was immers gezellig. Er was even een discussie en toen liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: ’Laten we 2020 leuk beginnen’. En toen kreeg ik die klap.” In de uitzending van Shownieuws liet de All Stars-acteur destijds direct weten spijt te hebben van zijn actie. Volgens hem waren ze allebei dronken.

De advocaat van Sambo is ook om een reactie gevraagd, maar wilde volgens Shownieuws geen commentaar geven.