Harry Styles wil geen sekssymbool zijn

De Watermelon Sugar-zanger vindt het vooral raar, omdat hij tijdens zijn carrière het onderwerp seks probeerde te vermijden. Ook tijdens zijn dagen als One Direction-lid. „De gedachte dat mensen er achter zouden komen dat ik seks had was: ’Oh nee, dat is erg. Wat als ze het weten?’.” Toch geeft hij toe dat zijn nieuwe album Fine Line vooral gaat over ’seks hebben en verdrietig zijn’.

Ook drugs zijn geen taboe meer voor hem. Nadat One Direction een pauze inlastte in 2015, begon hij met verdovende middelen te experimenteren. „Toen ik nog in de band zat, voelde het alsof ik deel was van iets dat groter was dan ik. Iedereen dacht: ’Ik wil niet degene zijn die dit verpest,’” onthulde hij in het interview. „Maar toen we de pauze inlasten, dacht ik dat het nu de juiste tijd was om alles te proberen.”

