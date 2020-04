Meryl Streep wordt Susan Boyle in Hollywoodfilm

Ⓒ AFP/Getty Images

Een door haar bezongen droom werd werkelijkheid, toen de Schotse huisvrouw SUSAN BOYLE in 2009 doorbrak als zangeres in Britain’s Got Talent. Haar auditie werd wereldwijd tientallen miljoenen keren bekeken. Inmiddels wordt haar vermogen geschat op zo’n 27 miljoen euro, maar betaalde zij ook een flinke prijs. Daarover gaat de film waar Hollywood, na de biopics over FREDDIE MERCURY en ELTON JOHN, nu aan werkt…