Realityserie Ruud en Olcay krijgt geen tweede seizoen

Gulsen zet haar vraagtekens bij de serie. „Ik had wel verwacht dat het heftig zou zijn, maar ik had niet verwacht dat er tafels en talkshows gevuld zouden zijn met mensen die er iets van gingen vinden”, zegt ze in de laatste aflevering. Zij heeft spijt dat zij heeft ingestemd met de serie: „Vooral omdat ik zie hoe erg het jou gekwetst heeft, het heeft je beschadigd.” Ook haalt Gulsen uit naar Youp van ’t Hek, die een column wijdde aan het bezoek van het koppel aan het aardbevingsgebied in Turkije.

De kijkcijfers daalden de afgelopen weken. De vijfde aflevering werd woensdag primetime gezien door 350.000 mensen. De NPO stelde met klem „tevreden” te zijn over het programma en het bereik. „Ik vind Ruud & Olcay een ontwapenend programma, dat goed gemaakt is”, aldus manager lineair Remco van Westerloo. „Los van het feit dat we ons bij de publieke omroep niet enkel laten leiden door kijkcijfers, zijn we tevreden met dit programma en ook met het totale bereik.”

De serie wist volgens de NPO vooral online veel kijkers te bereiken.