Getuige R. Kelly: ’Honderden keren misbruikt’

Jane, die de voormalige peetdochter van Kelly zou zijn, vertelde donderdag tijdens de zittingsdag in het Dirksen Federal Courthouse dat zij voor het eerst seksueel contact met R. Kelly had toen zij 14 jaar was. Ze vertelde ook dat ze in die tijd samen met andere minderjarige vrouwen seks met de zanger had. Gevraagd naar hoe vaak Jane seks heeft gehad met Kelly, antwoordde dat dat „ontelbaar. Heel vaak... honderden” keren moet zijn geweest.

De getuigenis van Jane is belangrijk in het proces tegen Kelly dat op 15 augustus jongstleden van start ging. Zij zou namelijk ook al getuigen in het proces tegen R. Kelly in 2008, maar trok zich terug na het vertonen van een seksvideo waarin zij te zien zou zijn. Er werd in die tijd gezegd dat Kelly getuigen had gemanipuleerd en betaald om niet te getuigen, wat er mede toe zou hebben geleid dat de zanger op dat moment vrijgesproken werd van seksueel misbruik van minderjarigen en het vervaardigen van kinderporno. Die verdenking van manipulatie komt later nog aan bod tijdens het huidige proces in Chicago.

Tijdens de getuigenis donderdag vertelde Jane dat zij en de zanger elkaar hadden ontmoet tijdens een gospelconcert bij haar kerk. Jane was op dat moment 12 of 13 jaar en de leadzangeres van een band. Niet lang na hun eerste ontmoeting kwam de zanger kijken bij een optreden van haar band en overlaadde haar met complimenten. In de rechtbank vertelde Jane dat ze daarvan genoot. „Het maakte me blij dat zo’n succesvol persoon zei dat ik begaafd was”, tekende de Chicago Sun Times op. In de periode daarna ontmoette ze hem vaker en leidde dat op den duur steevast tot seks.

Kelly staat sinds half augustus in Chicago terecht voor meerdere aanklachten van seksueel misbruik van minderjarigen en voor onder meer het vervaardigen van kinderporno. Eind juni werd Kelly in New York al schuldig bevonden voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. De zanger, die al sinds 2019 vastzit, werd veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar.

De zanger wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Kelly heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.