Sylvie Meis bidt dat ze kerst met haar familie kan vieren

Om de kerst met haar ouders en zoon Damián te vieren moet La Meis, die in Hamburg woont, namelijk eerst in quarantaine. Ze heeft daarom nog geen plannen gemaakt voor de feestdagen. „Ik weet het echt nog niet. Dat is zo’n bizar gevoel. Normaal gesproken is alles gepland”, aldus Sylvie, die in september het huwelijksbootje instapte met Niclas Castello. „Ik bid echt dat ik met hen kerst kan vieren. Ik zou het heel erg vinden als dat niet kan.”

„Ik heb geen idee hoe het is om kerst in Hamburg te vieren”, zegt ze. Hoe dan ook gaat ze wel een kerstboom optuigen. „Gelukkig verbiedt de corona nog geen kerstbomen”, grapt La Meis. „Dus een kerstboom zal ik hebben. En daar zal ik ook een foto mee maken.”