Beyoncé en Jay-Z kopen huis in Californië voor ruim 184 miljoen euro

De nieuwe woning van het muzikale echtpaar is een ontwerp van de Japanse architect Tadao Ando. Eerder ontwierp hij ook het enorme Modern Art Museum of Fort Worth in Dallas. Het onderkomen van Jay-Z en Beyoncé ontwierp Ando in opdracht van Bill Bell Jr., de erfgenaam van William en Lee Phillip Bell, die soapseries The Young and the Restless en The Bold and the Beautiful bedachten. De woning telt ruim 2700 vierkante meter.

Met de aankoop van het huis aan de kust breken de zangeres en de rapper het record voor het duurste verkochte huis in Californië, dat stond op 177 miljoen dollar. Dat bedrag telde Marc Anderson, medeoprichter van techbedrijf Netscape, in 2021 neer voor zijn woning, die ook in Malibu staat. De woning stond overigens te koop voor 295 miljoen, maar er was kennelijk nog wat onderhandelingsruimte.