Catherine heeft grappig gesprekje met kleine ’tijger’

De hertogin van Cambridge was aanwezig om een tuin te openen en liep vervolgens over het terrein om kennis te maken met enkele bezoekers. Zo zag ze ook het jongetje dat voor de gelegenheid was geschminkt als tijger. „Catherine vroeg: ben je een tijger? Waarop Dylan zei: nee, het is gewoon schmink”, blikte zijn moeder terug in het blad.

De echtgenote van prins William aaide ook baby Mathilda over haar bol terwijl ze sprak met diens moeder. Zij vertelde totaal overdonderd te zijn geweest door het praatje met de Britse royal, maar dat ze het wel heel erg leuk vond.

De tuin die Catherine opende, was geïnspireerd door de natuurspeelplaats die ze eerder dit jaar had ontworpen. De hertogin benadrukte in een toespraak wederom hoe belangrijk het is voor kinderen om buiten te spelen. „Als ouder heb ik geleerd dat het essentieel is in de ontwikkeling van onze kinderen. Op alle vlakken, niet alleen fysiek, en gelijk na de geboorte. Wij stapelen de blokken en zorgen voor de fundering voor hun succes en geluk in de toekomst.”