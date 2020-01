Namaak-Rietveld in Centraal Museum

Claudia de Breij naast haar ’nep-Rietveld’. Ⓒ Peter van Velthoven

UTRECHT - De design-stoel die tijdens de oudejaarsconferènce van Claudia de Breij trots naast haar op het podium prijkte, is vanaf morgen tijdelijk te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Al is het dan geen échte Rietveld.