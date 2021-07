Franse Titane wint Gouden Palm

Titane is tweede film van cineaste Julia Ducournau, die eerder al indruk maakte met haar kannibalistische debuut Raw (2016) Haar nieuwe film, ook een toonbeeld van ‘body horror’, gaat over een tiener die na een auto-ongeluk een titanium plaat in haar schedel gezet krijgt.

In de bijna psychedelische trip die in Titane volgt, ontwikkelt dit meisje als volwassene een liefde voor auto’s, die ook seksueel wordt geconsumeerd. Daarnaast ontpopt zij zich als seriemoordenaar en knoopt zij een band aan met de vader van een al tien jaar vermiste zoon, door zich met wat kunstgrepen voor te doen als zijn kind. Zo stillen deze twee eenzame zielen hun wederzijdse honger naar menselijk contact.

Blunder

Normaal gesproken wordt de Gouden Palm-winnaar tijdens de prijzenceremonie in Cannes als laatste bekend gemaakt, maar door een vergissing van juryvoorzitter Spike Lee gebeurde dat dit keer veel te vroeg. Dat zorgde voor een soort anticlimax in het Palais des Festivals, omdat de prijzen die volgden algemeen worden gezien als nét iets minder belangrijk.

De Noorse Renate Reinsve werd in Cannes gelauwerd als beste actrice voor haar rol in Joachim Triers eigentijdse drama The worst person in the world. De Amerikaan Caleb Landry Jones kwam uit de bus als beste acteur voor zijn rol in Nitram, waarin hij de dader speelt van de grootste moordpartij uit de Australische geschiedenis.

De Fransman Leos Carax, die twee weken geleden met zijn excentrieke filmmusical Annette het filmfestival van Cannes opende, werd verkozen tot best regisseur. De grote prijs voor de jury werd ex aequo toegekend aan A hero van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi en aan Compartment No. 6 van de Finse filmmaker Juho Kuosmanen.

Paul Verhoeven, die met zijn lesbische nonnendrama Benedetta meedraaide in de hoofdcompetitie, viel in Cannes buiten de prijzen. Datzelfde gold voor het Hongaarse kostuumdrama The story of my wife, waarin de Nederlandse acteur Gijs Naber zijn eerste internationale hoofdrol speelt