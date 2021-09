Zwangere Laura Ponticorvo opgenomen in ziekenhuis

Naar eigen zeggen heeft ze alle tijd nergens last van gehad. Toch is ze voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gestuurd, waar geconstateerd werd dat ze last heeft van pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging, ed.).

Wel vindt ze het lastig dat ze pas na de bevalling weer naar huis mag. „De schok dat ik moest blijven en pas weg mag na de bevalling kwam ook even binnen en hiervan ben ik echt heel verdrietig geweest. Ik heb 2 dagen non stop gehuild omdat m’n hele plaatje in elkaar stortte, omdat ik vanaf nu lekker zou beginnen met alles helemaal ready maken voor de kleine meid.”

Laura maakte in mei bekend dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Later onthulde ze het geslacht van het ongeboren kindje, een meisje. Ze is in oktober uitgerekend.