’Verboden kunst’ van Aad de Haas

Aad de Haas kwam al vroeg in conflict met diverse autoriteiten. Ⓒ Foto W. Bartels

Eerst waren het de nazi’s die zijn kunst tot ’anti-Duits’en ’ontaard’ verklaarden, waardoor Aad de Haas zelfs in de gevangenis belandde. Daarna was het Vaticaan die zijn kruiswegstaties voor het kerkje in Wahlwiller afwezen omdat ze ’geen kunst van gelovigen’ zouden zijn. Zijn erotische fantasieën hield hij daarom wijselijk voor zichzelf: „Als ze deze tekeningen ontdekken, dan hakken ze er mijn kop definitief af.”