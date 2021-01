Bassie en Adriaan rouwen om Siegfried

„Vandaag bereikte ons het trieste nieuws dat Siegfried Frischbacher, beter bekent als Siegfried van het wereldberoemde illusionisten duo Siegfried en Roy, op 81 jarige leeftijd is overleden. In de jaren ’70 hebben we verschillende maanden met Siegfried en Roy gewerkt en hebben aan die tijd vele warme herinneringen”, schrijven de bekende clown en acrobaat naast een foto van hen samen met het wereldberoemde duo.

Ze vervolgen: „Het waren niet alleen bijzonder goede artiesten maar ook zeer sympathieke collega's. In Las Vegas, de stad waarin ze vier keer de onderscheiding voor beste variéténummer van de wereld ontvingen, hebben we ze nog een paar maal ontmoet. En ze werkten ook mee in onze TV serie “Bassie en Adriaan en de reis door Amerika.” Siegfried en Roy zijn nu beiden overleden, maar hun geweldige show en hun naam zal nog lang herinnerd worden. R.I.P. Siegfried.”