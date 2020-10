Mattie & Marieke grootste in de ochtend

„De ochtendshow van Mattie en Marieke scoort beter dan ooit en we zijn ontzettend trots dat in deze bijzondere periode steeds meer mensen afstemmen op Qmusic”, zegt programmadirecteur Dave Minneboo van de zender. Mattie Valk en Marieke Elsinga verlengden recent hun contract bij de zender die daarnaast besloot om het duo dagelijks een uur langer te laten horen.

De afgelopen jaren was Radio 538 heer en meester in de ochtend dankzij Edwin Evers. Sinds zijn vertrek van de radiokoning zakt de zender echter langzaam weg. Onder alle luisteraars is 538 nu slechts de vierde zender. In de commerciële doelgroep (20-49 jaar) is 538 nog wel nummer twee, achter het eerdergenoemde Qmusic.

538-eigenaar Talpa Radio is niettemin tevreden met de recentste luistercijfers. „In de doelgroep 20-49 jaar hebben we met al onze zenders een mooi gezamenlijk marktaandeel van 39,9% gerealiseerd, een stijging van 2% ten opzichte van de vorige meetperiode”, laat het bedrijf weten.

„We zijn over de gehele linie tevreden met de resultaten maar tegelijk heel ambitieus en werken constant hard om ons porfolio sterk en complementair te houden, en verdere groei van onze zenders te realiseren. Ook voor Radio 538.”

Aanval op NPO Radio 2

Dinsdag werd tevens bekend dat Talpa in gesprek zou zijn met Rob Stenders over een transfer naar Veronica. Met een marktaandeel van 3,6% is Veronica de kleinste Talpa-zender. Daar zal ook de eventuele komst van Stenders naar verwachting niets aan veranderen.

Toch zou het goed nieuws betekenen voor Talpa als de dj luisteraars weet mee te lokken van NPO Radio 2, in algemeen marktaandeel momenteel de grootste radiozender ((12,4%). Als Radio 2 krimpt, komen Radio 538 (10,0%) en Radio 10 (10,2%) namelijk dichterbij zonder dat ze zelf hoeven te te groeien.

Een vergelijkbare strategie lijkt Qmusic (11,2%) te hanteren. Programmadirecteur Dave Minneboo liet in juni namelijk aan De Telegraaf weten dat hij een nieuwe zender wil lanceren: Joe. Dat moet zich op ‘een oudere doelgroep’ richten en zou zodoende eveneens uit de Radio 2-vijver vissen.