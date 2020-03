Hendrick Heerschop.

Het mooiste schilderij van zwarte mensen uit de zeventiende eeuw is misschien wel het gevoelige portret van twee Afrikaanse mannen dat Rembrandt in 1661 vervaardigde. Het is in elk geval het bekendste. Het werk vormde de aanleiding voor de expositie Hier. Zwart in Rembrandts tijd die nu in het Amsterdamse Rembrandthuis is te zien, maar hangt er helaas niet.