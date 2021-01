Zoon David Beckham (15) zet oude sweater te koop voor meer dan een ton

Oké, het was een sweater uit een eenmalige collectie van Louis Vuitton en Supreme, uit 2017. En volgens Cruz had hij de trui gekregen als een cadeautje van mode-ontwerper Kim Jones (47), de artiestiek directeur van Louis Vuitton, schrijft Page Six. In de omschrijving stond echter ook te lezen dat er een van de veters van de hoodie miste.

Toch werd het kledingstuk vanaf 45.000 dollar te koop aangeboden. Wil een koper 150.000 dollar betalen, dan is de trui gegarandeerd voor hem.

Mensen die het aanbod zagen, trapten er echter niet in. Ze vroegen zich af of de jonge Beckham dit deed voor een goed doel. In dat geval zouden ze nog een reden hebben om het te kopen. Maar anders? „Hij kreeg het zelf gratis en het is niet zo dat hij nog meer geld nodig heeft.”