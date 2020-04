Even alleen Nederlandse muziek op de radio?

Edsilia Rombley: ,,Ik heb collega’s die zich zorgen maken over hoe ze het eind van de maand halen.” Ⓒ Foto ANP

De coronacrisis kent slachtoffers in vrijwel alle sectoren van de economie en ook muziek makend Nederland maakt zich zorgen over de (nabije) toekomst. Vandaag komen de artiesten, componisten en tekstdichters daarom in actie: ze vragen radiostations zo veel mogelijk producten van eigen bodem te draaien.