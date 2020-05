Jan Smit geeft paling aan crew Songfestival

„We hebben er zin in”, schrijft presentatrice Chantal Janzen op Instagram. „We vinden het spannend, leuk, eng, groot, en dat alles door elkaar, maar vooral een enorme eer dat we dit mogen doen voor Nederland en voor 45 andere landen. En omdat we niet weten wat volgend jaar brengt gaan we er nòg meer van genieten. Althans, dat gaan we proberen”, zegt Chantal met een knipoog.

„Lief team, crew, productie, Edsilia Rombley, Jan Smit en NikkieTutorials: ik ben nu al trots op jullie, en we kunnen niet meer doen dan ons stinkende best. Maar dat laatste komt goed, want Jan heeft voor ons allemaal paling meegenomen.”