Jamie Foxx werkt zich in zweet voor biopic Mike Tyson

Jamie Foxx gaat Mike Tyson vertolken in een film over diens leven Ⓒ anp

In de Instagram Live-serie Catching Up With Mark Birnbaum heeft Jamie Foxx laten weten dat de biopic over Mike Tyson er eindelijk aan komt. De film werd in 2014 al aangekondigd, maar bleef door verschillende redenen op de plank liggen. Foxx werkt zich inmiddels flink in het zweet om qua postuur op de beroemde bokser te gaan lijken.