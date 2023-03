Elijah Wood in het geheim opnieuw vader geworden

Elijah Wood is in het geheim vader geworden van een tweede kind. De acteur, voornamelijk bekend als Frodo in The Lord of the Rings-filmreeks, onthulde in de Wall Street Journal dat hij vorig jaar een dochter heeft gekregen met zijn partner Mette-Marie Kongsved.