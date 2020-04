Anna Nooshin reageert op geruchten over relatiebreuk

„Ik heb het idee dat mensen hier hele theorieën op los gooien, terwijl er in feite helemaal niks aan de hand is", begint ze haar verhaal. „We zijn zeker nog steeds bij elkaar, helemaal goed en wel.”

Ook legt ze uit waarom Nassim zijn Instagramaccount heeft verwijderd. „Hij heeft dat gedaan omdat hij daar gewoon even geen zin meer in had. Hij is erg gefocust op werk.”

De influencer heeft ook nog advies voor haar volgers. „Het feit dat je iets niet ziet op Instagram, betekent niet dat iets er niet meer is”, aldus Anna.