Te vroeg vrijgelaten Melrose Place-actrice terug naar de bak gestuurd

De 48-jarige Locane werd in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De rechter gaf haar donderdag nog eens acht jaar, maar omdat ze al vastzat in afwachting van deze zaak zou ze na ruim vier jaar een verzoek tot vrijlating kunnen indienen.

Locane zat in 2010 dronken achter het stuur en ramde de auto van een echtpaar. De 60-jarige Helene Seeman overleed, haar man raakte gewond. De actrice had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed.