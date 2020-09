Koningin Elizabeth stuurt in Canada verkeerde felicitatiekaart

Kwestie van de verkeerde fotokaart in de verkeerde envelop, want daarop was de adressering aan het echtpaar uit Prince George in Brits Columbia wel correct. „We moesten er eigenlijk erg om lachen. Dat maakt de kaart nog unieker”, aldus Hennie Cook in het ontbijtprogramma van de Canadese televisiezender CBC.

Ze plaatsen een afbeelding van de kaart en een korte uitleg op Facebook in de hoop dat het zou worden opgepikt en op die manier wellicht ook Robert en Audrey Cook zou bereiken, die wellicht de voor Hennie en Gerald bestemde koninklijke felicitatie hebben ontvangen.

Het kantoor van de Canadese gouverneur-generaal, waar de fout gemaakt zal zijn, heeft laten weten dat een correcte kaart inmiddels onderweg is. „Dit maakt deze trouwdag onvergetelijk”, aldus het echtpaar, en met een knipoog: „De koningin wordt natuurlijk ook een jaartje ouder. Iedereen kan weleens een fout maken.”