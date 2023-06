Jessie Jazz zat ’tegen depressieve randje aan’ tijdens begin zwangerschap

„Ik had weinig lichamelijke klachten, maar wel een heel zwaar gevoel als ik wakker werd. Alles was te veel, tegen het depressieve randje aan”, aldus Vuijk, die in maart bekendmaakte zwanger te zijn. „Ik maakte me zó druk om alles. Zo kennen we je helemaal niet, hoorde ik. Ik mezelf ook niet. Natuurlijk weet je dat je zwanger bent, vol hormonen zit, dat het erbij hoort. En toch vond ik het wel een intense periode.”

Toen ze twaalf weken zwanger was, werd Vuijk ineens wakker zonder „dat zware gevoel”, vertelt ze. Inmiddels voelt ze zich weer topfit. „Ik wil mijn eigen tijd indelen, genieten van de zwangerschap en ook zeker de bevalling”, zegt de influencer over het verdere verloop van de zwangerschap. „Als er een manier is om als vrouw je eigen kracht te ervaren… is dat wel met bevallen. Ik verheug me enorm op dat avontuur.”