Leidenaar warmt zich op voor shows in Ahoy ’Succesvolle Mart Hoogkamer (23) had alles in zich om volledig de weg kwijt te raken’

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Mart Hoogkamer zit volop in de voorbereidingen voor zijn shows in Ahoy: „We raken er meer en meer klaar voor.” Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Van jong tot oud zong mee afgelopen zomer, we gingen allemaal zwemmen in Bacardi Lemon. Voor Mart Hoogkamer zorgde de nummer 1-hit voor zijn grote doorbraak. Nu de 23-jarige Leidenaar zich opwarmt voor zijn eerste twee shows in Ahoy op 8 en 9 april, durft collega Frans Duijts wel te stellen dat we over tien jaar nog plezier hebben van deze jongeling.