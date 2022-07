Chrissy Teigen viert een jaar zonder alcohol

Premium Ondernemen

Werkvraag: mag ik op de werkvloer testen op alcohol en drugs?

Afgelopen maand is het bij ons op het bedrijf bijna mis gegaan. Wij werken met gevaarlijke stoffen en één van de medewerkers was niet alert. Wij vermoeden dat hij onder invloed was van drugs. Nu willen we onze medewerkers geregeld gaan testen op het gebruik van alcohol en drugs. Is dat toegestaan en...