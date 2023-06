Premium Het beste van De Telegraaf

Dichter en zanger nam onlangs al afscheid van zijn fans Maurice Hermans kwam nooit los van vader Toon

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Dichter en zanger Maurice Hermans nam onlangs al afscheid van zijn publiek: „Dank voor uw belangstelling en het ga u goed.” Ⓒ ANP/HH

Zijn naaste familie had even de tijd genomen om in stilte te rouwen, voordat donderdagmiddag werd bekendgemaakt dat Maurice Hermans twee dagen eerder in alle vroegte was overleden. De zoon van Toon Hermans werd 74 jaar. Het nieuws golfde als een schok door de showbizzwereld, waarin zo goed als iedereen hem kende. Na de dood van zijn vader, die geen dag uit zijn gedachten is geweest, zorgde Maurice er met verve voor dat de culturele erfenis die het cabareticoon naliet niet in de vergetelheid raakte. „Hij is altijd bij me...”