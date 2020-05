Lil Kleine gaat ’dinner-shows’ geven

Lil Kleine presenteert op donderdag zijn nieuwe ’Dinner & Dance-evenement’ The Copacabana. Van donderdag 4 tot en met zondag 7 juni zal hij dertig gasten in de Amsterdamse Club NOVA trakteren op een hapje, een drankje én een optreden.

Meerdere locaties

Bezoekers (die minimaal achttien moeten zijn) zullen van 20.00 tot 1.00 uur onder de pannen zijn bij Kleine. De wens is inmiddels al uitgesproken door hem en zijn partners in deze, evenementenorganisator E&A Evenets en managementbureau NAMAM, dit concept in de toekomst op meerdere locaties te presenteren.