Bill Cosby: mijn vonnis was vooropgezet

De 82-jarige komiek gelooft niet dat hij vervroegd vrijkomt. „Ik heb nog acht jaar en negen maanden te gaan”, stelt Cosby. „Als ik voorwaardelijk wordt vrijgelaten, zullen ze mij niet horen zeggen dat ik spijt heb. Ik was erbij. Het kan mij niet schelen wat mensen zeggen die er niet bij waren. Ze weten het niet.”

Cosby werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging. Sinds de cabaretier Hannibal Buress in 2014 Cosby een verkrachter noemde, hebben tientallen vrouwen aangifte tegen de komiek gedaan.

Jurygedoe

BlackPressUSA.com voerde meerdere telefoongesprekken met Cosby, die in de gevangenis slechts vijftien minuten per keer aan de lijn mag hangen. De komiek is niet te spreken over zijn vonnis. „Het is allemaal vooropgezet. Dat hele jurygedoe. Het waren bedriegers,’ zegt Cosby. Hij herinnert zich dat een jurylid die voor het proces werd gehoord, zei: „Hij is schuldig, we kunnen nu allemaal naar huis.”

De Amerikaanse acteur sprak ook over de sitcom The Cosby Show (1984-1992) die na zijn veroordeling door veel omroepen en streamingdiensten uit de lucht is gehaald. Volgens de komiek toont het aan dat machthebbers proberen om alles wat positief is en uit de zwarte gemeenschap komt, te onderdrukken of weg te stoppen. „Zelfs toen de sitcom werd uitgezonden, probeerden andere omroepen en media alles te kleineren waar de serie voor stond.”