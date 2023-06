Roddelpraat moet 5000 euro betalen aan John de Mol

Roos en Schouten moesten zich verantwoorden omdat zij vorig jaar in een aflevering van hun onlineprogramma hadden gezegd dat De Mol drie mensen zou hebben omgekocht die getuigen waren van de mishandeling van Shima Kaes door haar ex Johnny de Mol, de zoon van John de Mol. De mediamagnaat ontkende via zijn advocaat Peter Plasman dat dit gebeurd is en eiste een vergoeding van 27.500 euro. Het gesprek werd uit de aflevering van Roddelpraat geknipt, al bleven de makers beweren dat hun beschuldiging klopt.

De rechtbank is van mening dat Roos en Schouten hun uitlatingen onvoldoende hebben onderbouwd met stukken of verklaringen. Het belang van De Mol telt daarom zwaarder dan dat van de presentatoren die een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting. Omdat inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de mediamagnaat en zijn eer en goede naam is geschonden, heeft hij recht op een schadevergoeding. Het geëiste bedrag van 27.500 euro vindt de rechter echter te hoog.

Roos zei na een eerdere zitting hierover al „het vertrouwen in rechtszaken een tijdje geleden verloren” te zijn. De programmamakers hebben al twee andere rechtszaken die tegen ze werden aangespannen verloren, waaronder die van zangeres Famke Louise. „Die zaak hebben we verloren op gronden dat je denkt: dit kan helemaal niet”, aldus Roos destijds.

’Gehakt’

Volgens advocaat Peter Plasman heeft de rechtbank „gehakt gemaakt van het handelen van Roos en Schouten” in de zaak rond John de Mol. Dit zegt de advocaat die de mediamagnaat vertegenwoordigt tegen het ANP in een reactie op het vonnis van de rechter woensdag.

De rechtbank liet weten dat Jan Roos en Dennis Schouten in hun serie Roddelpraat onvoldoende onderbouwde beschuldigingen hebben geuit aan het adres van De Mol, die volgens de twee zwijggeld zou hebben betaald aan getuigen van een mishandeling door zoon Johnny de Mol. Deze bewering wordt nu volgens Plasman door de rechter gezien als „ernstig onrechtmatig handelen.” „De heren stelden 100.000 procent bewijs te hebben voor hun onzinnige beweringen, de rechtbank heeft dat teruggebracht naar 0 procent. De heren roepen maar wat omdat dat roepen geld oplevert.”