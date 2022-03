Publiek neemt afscheid van Piet Paulusma: ’Bloemen gewenst’

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur in het Entrepotgebouw, een tot evenementenlocatie gerestaureerd pakhuis aan de Willemshaven in de Friese kustplaats. De familie van Paulusma heeft laten weten dat het „zeer gewenst” is als het publiek kleurrijke bloemen meebrengt. De uitvaart van Paulusma vindt zaterdag in besloten kring plaats.

Het overlijden van de weerman, die bekend werd door zijn werk voor het SBS6-programma Hart van Nederland, kwam voor het grote publiek onverwachts. Dat hij ziek was had Paulusma niet aan de grote klok gehangen. De donderdag voor zijn dood presenteerde hij voor Omroep MAX nog zijn laatste weerbericht op televisie. Vrijdag was hij nog te horen op de radio.

Bij zijn Omroep MAX zijn sinds het overlijden van de weerman veel blijken van medeleven binnengekomen, liet omroepdirecteur Jan Slagter eerder deze week weten. „De waardering voor zijn werk en zijn leven zijn hartverwarmend”, zei Slagter. Op memori.nl, een website waar iedereen die dat wil een digitaal kaarsje kan branden, een foto kan plaatsen of een herinnering kan delen, zijn deze week ook duizenden berichten voor Paulusma achtergelaten.