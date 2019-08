Muzikant die dochter Blink-182-drummer (13) ’versierde’ is autistisch

Zijn familie laat in een verklaring aan Amerikaanse media weten dat Graham autistisch is en hierdoor niet doorhad dat wat hij deed verkeerd zou worden opgevat. De muzikant kwam eerder deze week onder vuur te liggen, omdat hij Alabama al jaren lastig zou vallen via sociale media.

Alabama deelde op Instagram screenshots van berichten die ze zou hebben ontvangen van Graham. Haar vader reageerde geschokt en zei ervan te walgen. Hierop voelde de familie van de Echosmith-drummer zich genoodzaakt een verklaring naar buiten te brengen. „Hij ziet de wereld als een hele gelukkige plek waarin iedereen een potentiële vriend is en hij wil dat niemand zich buitengesloten voelt.”

Grahams familie zegt echter wel te begrijpen dat de berichten verkeerd zijn opgevat. „Graham wil absoluut niet dat iemand zich ongemakkelijk voelde.” Ook beloven ze met hem te blijven werken aan zijn sociale vaardigheden en hoe hij zich moet gedragen op social media. „We hopen dat iedereen die zich ongemakkelijk voelde onze excuses kan aanvaarden.”

Alabama liet al op Instagram weten hem te vergeven. „Hij heeft er veel spijt van. Ik vergeef hem en wil dit alles graag achter me laten.”