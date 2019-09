Heleen van Royen vindt stijldansen geestelijk zwaarder dan fysiek

„Ik kom van ver”, zegt Heleen over de voortgang van de repetities op weg naar de eerste liveshow, die zaterdagavond te zien is op RTL4. „Ik vond het heel moeilijk. Ik heb nooit gedanst en ook nooit een choreografie uit mijn hoofd geleerd. Alles was nieuw voor me. Het was bijna als opnieuw leren lopen, heel pittig.”

Heleen heeft niet lang getwijfeld na de vraag om mee te doen aan de dansklassieker die na tien jaar afwezigheid terugkeert op televisie. „Het is een groot programma, dus ik vond het wel een eer. Maar ik heb niets met dansen, het is ver buiten mijn comfortzone. Het leek hij heel gaaf om een tijd lang fysiek bezig te zijn, want ik zit overdag vooral achter een laptop. Maar nu blijk ik vooral bezig te zijn met mijn hoofd. Constant moet ik nadenken: over het strekken van het juiste been, de stand van mijn arm en ik moet niet vergeten op tijd te draaien. Geestelijk vind ik het veel zwaarder dan fysiek. Mijn lichaam doet het super goed, ik kan op hakken dansen en ik heb geen spierpijn. Het is vooral mijn hoofd dat tolt.”

Danspartner Bernard

Heleen van Royen is gekoppeld aan de dansprofessional Bernard. „Hij heeft me erdoorheen gesleept en met heel veel moed ingepraat door te blijven herhalen ’het komt goed’. Maar ik heb momenten gehad dat ik dacht ’het komt helemaal niet goed, ik ben hier niet geschikt voor’. Door stug door te trainen en heel veel uren te investeren, boek ik nu vooruitgang. Zo heb ik erg gelachen om een filmpje van mijn gestuntel dat we vier weken geleden opnamen.”

Heleen raakte tijdens de repetitieperiode wel even in paniek. „Ik was bang dat ik het niet kon. We hebben een heel snel nummer en ik heb gesmeekt of het niet langzamer kon worden afgespeeld, maar uiteindelijk bleek dat gelukkig niet nodig.” Bernard is tevreden over de vooruitgang die Heleen boekt. „Het gaat steeds beter naarmate we sneller zijn gaan dansen”, zegt de dansprof. „Op een gegeven moment ben je de choreografie meester, voel je je vrijer en vul je de rest in met je persoonlijkheid. Dan creëer je een soort spel op het podium. Wat Heleen in de show laat zien, daar doen anderen jaren over. Mijn hoofdzaak is haar naar een hoger niveau te tillen. Door fulltime te dansen gaat ze met sprongen vooruit. Mensen thuis moeten niet verwachten dat ze hetzelfde niveau bereiken na een basis danscursus brons. Dat is onmogelijk.”