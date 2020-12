Erica Renkema: ’Op eerste kerstdag voelde ik een knobbeltje in mijn borst’

In een interview met Beau Monde vertelt Erica openhartig over ’haar’ horrorkerst. „Ik heb één heel enge kerst gehad: op eerste kerstdag voelde ik namelijk ’s ochtends een knobbeltje in mijn borst.”

Erica kon direct terecht bij haar huisarts om het knobbeltje te laten checken. Vals alarm, want het bleek een spatader te zijn ’op een heel gekke plek’. „Ik was zo opgelucht dat het niks ernstigs was.”

En zo kon er met kerst alsnog lekker ’gewijnd’ worden. „Daar hebben we die avond wel even een borrel op gedronken”, aldus Erica.