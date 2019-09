Deze boeren en boerin snakken naar de liefde

Met drie boeren is Noord-Holland goed vertegenwoordigt, namelijk melkveehouders Annemiek (25) en Johan (53) en Geert-Jan (61) die een paardenopfokbedrijf heeft. Uit Friesland komen boeren Frans (51) en John (39), uit Gelderland Ronald (37), uit Utrecht Willem (26), uit Brabant Geert (51) en Bastiaan (35) uit Zeeland.

Ronald (37) uit Gelderland. Ⓒ KRO-NCRV

Melkveehouder Ronald heeft, op wat scharrels na, nog nooit een relatie gehad en hoopt via deze weg iemand te vinden die wel toe is aan iets serieus. Hij zoekt een goed maatje met wie hij kan lachen en positief in het leven staat.

Melkveehouder Annemiek (25) uit Drenthe. Ⓒ KRO-NCRV

Annemiek is de jongste en is op zoek naar een man die haar begrijpt. Ze wil niet per se samen met een toekomstige partner een boerenbedrijf runnen.

Melkveehouder Johan (53) uit Noord-Holland. Ⓒ KRO-NCRV

De 53-jarige Johan uit Noord-Holland is net als Annemiek en Ronald melkveehouder. In de afgelopen vijftien jaar was er geen vrouw die zijn ziel kon beroeren. Het liefst heeft hij een vrouw met wie hij lief en leed deelt en die een beetje initiatief neemt.

Willem (26) uit Utrecht. Ⓒ KRO-NCRV

Willem, die zichzelf als zachtaardig en loyaal omschrijft, ontmoet graag een dame die gelovig is of openstaat voor het geloof. Tot nu toe is hij twee keer op een date geweest, maar heeft hij niet de persoon gevonden met wie er echt een klik was.

Akkerbouwer Geert (51) die ook 30 koeien heeft op zijn Brabantse land. Ⓒ KRO-NCRV

De Brabantse Geert heeft een huwelijk van 15 jaar achter de rug. Inmiddels is hij alweer zes jaar vrijgezel en zoekt naar eigen zeggen een zelfstandige, leuke vrouw met pit.

Bastiaan (35) uit Zeeland.

Bastiaan heeft het liefst een nuchtere en spontane vrouw. Op wat scharrels en dates via het internet na, had zijn langste relatie een houdbaarheidsdatum van maximaal een half jaar. Hoog op zijn bucketlist? Een trektocht door het Zuid-Amerikaanse Patagonië, bij voorkeur met een vrouw aan zijn zijde.

Geert-Jan (61) uit Noord-Holland. Ⓒ KRO-NCRV

Ondanks een behoorlijk liefdesverleden heeft de 61-jarige Geert-Jan nog niet de persoon gevonden met wie hij oud wilde worden. Als het aan hem ligt kruist een ’maatje’ zijn pad die niet op haar mondje is gevallen. Hij hoopt dat als hij deel mag nemen aan het programma, dat er geen ongemakkelijke momenten komen, omdat hij ’geen prater’ is.

Frans (51) uit Friesland. Ⓒ KRO-NCRV

Frans, die zichzelf profileert als ’een vrolijke Frans’, is in 2011 uit de kast gekomen. Hij is dertien jaar getrouwd geweest met een vrouw en op een korte relatie van een half jaar na met een man, is hij nog niet de ware Jacob tegengekomen. Gezelligheid en open naar elkaar zijn vindt hij belangrijk.

Melkveehouder John (39) uit Friesland. Ⓒ KRO-NCRV

Verder dan twee of drie dates is John niet gekomen. Met zijn oproep hoopt hij uiteindelijk zijn ’steun en toeverlaat’ te vinden. John is dol op wandelen en de natuur.

Jan (35) heeft een zorgboerderij in de Noord-Hollandse Beemster. Ⓒ KRO-NCRV

Humor is belangrijk voor Jan. Hij is tien jaar getrouwd geweest De vader van vier is klaar voor een nieuw liefdesavontuur hunkert naar een sociale vrouw waarmee hij goed kan praten.