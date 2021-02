André van Duin en Danny Vera komen met lied over Martin

Vera (Roller coaster) schreef de muziek en had daarbij al snel Van Duin in zijn hoofd. „Dit is een liedje voor André van Duin. Die zou dit zo mooi kunnen zingen.” André van Duin zelf was ook enthousiast en boetseerde het nummer tot een persoonlijk verhaal over liefde, gemis en afscheid.

Van Duin verloor begin 2020 zijn man Martin aan kanker. Later dat jaar werd de 73-jarige komiek zelf getroffen door kanker. In Matthijs gaat door vertelde hij openhartig: „Je gaat allemaal een keer dood. Als er nu een einde aan was gekomen, had ik daar ook wel vrede mee gehad.”

Omroep BnnVara laat aan De Telegraaf weten dat Van Duin aanstaande zaterdag terugkeert in het programma van Matthijs van Nieuwkerk. Begeleid door Danny Vera en de Sven Hammond Bigband zal Van Duin het lied daar voor het eerst ten gehore brengen.

De opbrengst van de single Voor altijd gaat naar KWF Kankerbestrijding.