Dit personage ontbreekt in Friends-reünie

Fans zijn teleurgesteld en laten dat ook blijken op sociale media. „Dit is niet eerlijk”, schrijft een fan op Twitter. „Als hij niet zijn opwachting maakt met Phoebe, ben ik ontevreden”, luidt de boodschap van iemand anders.

Eerder zei Paul Rudd in een interview met Chris Evans dat hij zich vaak ’een accessoire’ voelde op de set van Friends. Of dat iets met zijn afwezigheid te maken heeft, is niet bekend.

De reünie van Friends is vanaf 27 mei te zien op HBO. Bekijk hieronder de eerste beelden of klik hier als u dit artikel leest via de Telegraaf-app.