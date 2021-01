Lakshmi: meedoen aan Wie is de Mol? was wel een ’bucketlistje’

„Dit was wel echt een bucketlistje! Supervet om aan mee te doen. Het was een groot avontuur, heel anders dan het thuis op de bank voor de tv is”, alsdus Lakshmi die het programma al jaren volgt.

Vooraf wist de zangeres niet waar ze heen zou gaan. ’Een beetje slim inpakken’ werd daarom vooraf haar eerste tactiek. „We moesten rekening houden met temperaturen tussen de 5 en 20 graden”, lacht ze. Daarnaast heeft ze veel afleveringen van oude seizoenen teruggekeken en ’geoefend in oplichten en opgelicht worden’ om zich voor te bereiden op het spel van list en bedrog.

Fladderig persoon

Tijdens de opnames zelf kwam Lakshmi erachter dat ze soms toch wat makkelijk over het spelletje dacht. „Ik heb onderschat om mijn hoofd koel te houden. Soms ging dat wel, maar bij sommige opdrachten ging dat ook totaal niet. Ik ben ook best een fladderig persoon en snel afgeleid”, zegt ze lachend.

Over het verloop van het spel en haar eigen prestatie kan Lakshmi natuurlijk niets zeggen, maar wel over hoe ze denkt dat het seizoen eruit gaat zien op tv. „Ik heb het idee dat het heel erg leuk wordt”, zegt ze. „Ik denk dat mensen ook heel blij zijn dat er met corona überhaupt nog Wie is de Mol? is. Ik denk dat ze ervan zullen genieten.”

Geheim

De periode tussen de opnames in september en de bekendmaking van de kandidaten in december ging Lakshmi overigens goed af. „Ik sprak door corona al minder mensen, dus dat was makkelijker. Het was ook leuk om een groot geheim te hebben, maar ik keek er wel heel erg naar uit om het te kunnen delen met iedereen.”

Meedoen aan Wie is de Mol? heeft Lakshmi dus van haar bucketlist kunnen afstrepen. Dit jaar hoopt de zangeres haar tournee, die vanwege corona grotendeels geschrapt werd, weer op te kunnen pakken. Wat er dan nog meer op haar bucketlist staat? „Ik heb een vijfjarenplan en de Ziggo Dome uitverkopen staat daar wel op, dat zou supervet zijn!”