RTL stopt met talkshows op de zaterdagavond

Daarom stoppen per half april de shows Humberto op Zaterdag en Renze op Zaterdag. Op zondag blijven de latenightshows van Renze Klamer en Humberto Tan, die elkaar afwisselen, wel te zien.

Op het tijdslot van de programma's is vanaf 15 april de Videoland-première van Special Forces VIPS en een week later het tweede seizoen van Better Than Ever te zien. Daarin ontvangen Martijn Krabbé en Waylon winnaars van verscheidene talentenjachten die de zangstrijd met elkaar aangaan.