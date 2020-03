Drake toont 2-jarige zoon voor het eerst

De Canadees plaatste foto’s van verschillende familieleden, onder wie Adonis, omdat hij ze mist tijdens de coronacrisis. „Het meest belangrijke nu is dat je in contact staat met je eigen innerlijke licht”, schreef Drake. „Dat zorgt voor de grootste openstelling ooit. Vertrouw erop dat je allemaal de kracht bezit om dat te doen. En om dat te kunnen doen moet je in contact staan met de mensen en dingen die jou veel plezier brengen. Wanneer je gedachten afdwalen en gepieker en angst overblijven, besteedt je aandacht dan gelijk aan iets wat licht geeft.”

Wel wil ook de rapper graag weer bij zijn geliefden zijn. „Ik houd van en mis mijn prachtige familie en vrienden en ik kan niet wachten tot de plezierige dag dat we weer allemaal samen kunnen zijn.”

Drake kreeg Adonis met de Franse pornoster Sophie Brussaux, met wie hij slechts enkele keren het bed had gedeeld. De rapper bevestigde pas een jaar na zijn geboorte dat hij een kind had. Wel praat hij nauwelijks over de jongen en hield hij Adonis tot maandag verborgen van sociale media.