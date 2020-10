Marlijn Weerdenburg maakt geslacht baby bekend

„Er zwaait hier dus een jongen naar jullie”, schrijft Weerdenburg onder een foto van een echo. „Nóg een jongen in de huize Weerdenburg / Broers. Ik denk dat ik een elftal ga beginnen.”

De 37-jarige Weerdenburg, die in 2013 bekend werd door haar vertolking van de rol van Danni Lowinski, onthulde begin oktober zwanger te zijn. Op misselijkheid en vermoeidheid na heeft ze geen klachten, vertelde ze in de podcast Podnataal. „Dat neem ik er gewoon bij. Er wordt een kindje gemaakt, dat is fantastisch.”