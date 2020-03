Ronan Farrow weg bij uitgever om boek Woody Allen

Allen ligt al jaren onder vuur omdat zijn dochter Dylan hem beschuldigt van seksueel misbruik, dat volgens haar plaatsvond op haar zevende. De regisseur heeft altijd ontkend, maar Ronan Farrow, een van de eerste journalisten die over het systematische misbruik door Harvey Weinstein schreef, staat al jaren achter zijn zus.

„Het was teleurstellend om vandaag via de pers te vernemen dat mijn uitgever Hachette de rechten van de autobiografie van Woody Allen heeft gekocht, nadat andere grote uitgevers dat hebben geweigerd”, aldus Farrow dinsdag in een statement op Twitter. De schrijver stelt dat zijn uitgever het boek van zijn vader niet heeft gefactcheckt.

Geheim

Hachette maakte onlangs bekend dat het de rechten van Allens boek vorig jaar al binnensleepte. Volgens Farrow liet het bedrijf die beslissing bewust geheim voor hem en andere personeelsleden, die op dat moment werkten aan zijn boek Catch And Kill, dat hij beschrijft als ’een werk over machtige mannen, inclusief Woody Allen, die niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun seksueel misbruik’.

Woody Allens boek Apropos of Nothing verschijnt op 7 april. Daarin vertelt de 84-jarige filmmaker volgens de uitgeverij over zijn werk en zijn privéleven. Hij verhaalt over de films, toneelstukken en tv-programma’s die hij heeft gemaakt de afgelopen zes decennia. Maar hij gaat ook in op de relatie die hij met zijn familie heeft. Allen verliet Ronans moeder Mia Farrow in 1992 voor zijn stiefdochter, haar dochter uit een eerder huwelijk.