Trevor Noah: The Daily Show kan nog beter

„Ik denk dat we op ongeveer 65 procent van de potentie zijn”, zegt Noah over zijn show tegen The Guardian. „We zijn erin geslaagd om onze verhalen internationaler te maken. Het is me gelukt om een franchise op te bouwen die ook een jong en divers publiek aanspreekt. Maar het kan nog beter.”

De 35-jarige Noah werd geboren in Zuid-Afrika, waar hij al op jonge leeftijd doorbrak als komiek en presentator. Vervolgens maakte hij de stap naar Engeland en de Verenigde Staten, waar hij regelmatig aanschoof bij satirische programma’s.

Eind 2014 werd bekend dat hij Jon Stewart zou opvolgen als het gezicht van The Daily Show, die het satirische nieuwsprogramma meer dan vijftien jaar presenteerde. Na tegenvallende kijkcijfers in het eerste jaar, zijn de cijfers nu goed. Mogelijk mede dankzij president Donald Trump die regelmatig aan bod komt in de show. „Ik kom uit Zuid-Afrika, waar onze politiek en sommige politici erg doen denken aan Trump. Op een gekke manier is Trumps politiek de enige politiek die ik ken.”